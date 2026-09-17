Основатель «Ростсельмаша» посоветовал забайкальцам хорошо учиться

Председатель Экономического совета ЛДПР и президент Ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин во время рабочего визита в Забайкалье провёл встречу со студентами Забайкальского аграрного института.
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