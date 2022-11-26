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PFL 10: Пачеко победила Харрисон, Ахмедов проиграл Уилкинсону и другие титульные бои

В Нью-Йорке (США) состоялся турнир PFL 10 сезона 2022 года, в рамках которого прошло шесть финалов Гран-при с денежными призами в размере миллиона долларов.

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