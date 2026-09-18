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Хорошее качество сна связано со снижением рисков более 80 заболеваний

Хорошее качество сна связано со снижением рисков более 80 заболеваний

Исследователи из Китая проанализировали данные около 100 тыс. человек и изучили не только продолжительность сна участников, но и его структуру: долю разных стадий, частоту пробуждений и непрерывность сна.

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