Народные приметы и поверья на 25 февраля подскажут, почему в этот день не стоит отправляться в дорогу Даниил АрхаровПриметы и поверья, связанные с Мелетием и Алексеем, предостерегают от нежелательных последствий при принятии решения отправиться в дорогу в этот день.