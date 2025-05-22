Уведомление О созыве очередного Общего собрания

Уведомление от 21 мая 2025 года О созыве очередного Общего собрания членов (пайщиков) кредитного потребительского кооператива «ФинансГозЗаймы» (ОГРН 1191215006069) Кредитный потребительский кооператив «ФинансГозЗаймы» (ОГРН 1191215006069), располагающийся по адресу: 603000, Нижегородская обл.
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