OpenAI выпустила расширение ChatGPT для Chrome с доступом к содержимому вкладки

Компания OpenAI представила новое расширение ChatGPT для браузера Chrome, которое позволяет искусственному интеллекту анализировать содержимое открытых веб-страниц без необходимости копировать текст вручную в отдельный чат.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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