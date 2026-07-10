Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

354 подписчика

OpenAI выпустила расширение ChatGPT для Chrome с доступом к содержимому вкладки

OpenAI выпустила расширение ChatGPT для Chrome с доступом к содержимому вкладки

Компания OpenAI представила новое расширение ChatGPT для браузера Chrome, которое позволяет искусственному интеллекту анализировать содержимое открытых веб-страниц без необходимости копировать текст вручную в отдельный чат.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии