Поверья и приметы 11 января 2025 года берут начало от празднования Страшного дня Ирина Лысенко11 января 2025 года — это день, который в народном календаре ассоциируется с трагическими событиями, связанными с избиением младенцев царем Иродом.
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