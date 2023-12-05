Politico: США хотят поставить ПНА у власти в Газе, но Израиль против

В США считают, что сектором Газа после окончания палестино-израильского конфликта должна управлять Палестинская национальная администрация (ПНА), однако премьер Израиля Беньямин Нетаньяху выступил против такой инициативы.
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