«Черек күл» паркында шәһәр халкын кошларны санарга өйрәтәчәкләр

Казанда бүген «Черек күл» паркында кошлар тормышын күзәтү һәм өйрәнү буенча чираттагы очрашу узачак. Шәһәрлеләр кошларны санау акциясендә катнашачак һәм башка бик күп чаралар белән танышачак, дип хәбәр иттеләр Парклар һәм скверлар дирекциясендә.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии