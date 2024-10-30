Праздничные мероприятия в Петропавловске-Камчатском пройдут на главной площади и на озере Култучном

Петропавловск-Камчатский готовится к новогодним праздникам. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил о планах провести праздничные мероприятия как на главной площади, так и на площадке у озера Култучное.
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