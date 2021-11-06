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Российские автомобили могут подорожать до 15%

Российские автомобили могут подорожать до 15%

Автомобили «АвтВАЗа» могут подорожать в России на 10-15% в ближайший год. Об этом сообщает Прайм.«Альтернативы «АвтоВАЗу» в своем ценовом сегменте не будет, а все прочие автомобили, как производящиеся в РФ, так и ввозимые сюда, тоже дорожают.

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