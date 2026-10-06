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«Сан-Хосе» проиграл «Далласу» (0:5) без выбывшего из-за травмы Селебрини – 1-е поражение в сезоне. Аскаров отразил 21 из 26 бросков

« Сан-Хосе » проиграл « Далласу » (0:5 при 13:26 по броскам в створ) в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ .

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