Китай выразил стремление укреплять высококачественное энергетическое сотрудничество с Россией

Пекин, 15 декабря /Синьхуа/ -- Вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян в пятницу в ходе 20-го заседания межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству между Китаем и Россией призвал к расширению высококачественного сотрудничества с Россией в сфере энергетики.