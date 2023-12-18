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Китай

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Китай выразил стремление укреплять высококачественное энергетическое сотрудничество с Россией

Пекин, 15 декабря /Синьхуа/ -- Вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян в пятницу в ходе 20-го заседания межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству между Китаем и Россией призвал к расширению высококачественного сотрудничества с Россией в сфере энергетики.

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