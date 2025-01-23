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Длинный ноготь на мизинце: что на самом деле он означает у мужчин 

Традиция у мужчин отращивать длинные ногти существовал еще в Древнем Риме. Известно, что римские патриции гордились своими ногтями и даже покрывали их серебристым или золотистым лаком, демонстрируя тем самым свою принадлежность к элите общества, освобожденной от тяжелого крестьянского или солдатского физического труда и потому имеющей возможность сберечь длинные ногти.

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