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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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CS:GO умер, да здравствует Counter-Strike 2! Спустя полгода закрытого тестирования сту...

CS:GO умер, да здравствует Counter-Strike 2! Спустя полгода закрытого тестирования сту...

CS:GO умер, да здравствует Counter-Strike 2!Спустя полгода закрытого тестирования студия Valve без лишних слов выпустила Counter-Strike 2 — бесплатный апгрейд своего мультиплеерного шутера Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) до версии на движке Source 2.

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