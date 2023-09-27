CS:GO умер, да здравствует Counter-Strike 2! Спустя полгода закрытого тестирования сту...

CS:GO умер, да здравствует Counter-Strike 2!Спустя полгода закрытого тестирования студия Valve без лишних слов выпустила Counter-Strike 2 — бесплатный апгрейд своего мультиплеерного шутера Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) до версии на движке Source 2.
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