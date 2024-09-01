Специалист: обработку собак от клещей нужно проводить до поздней осени

Обработка собак от клещей обязательно должна проводиться на постоянной основе в период с ранней весны до поздней осени, напомнила в беседе с RT доцент кафедры болезней мелких домашних, лабораторных и экзотических животных Университета РОСБИОТЕХ Юлия Меликова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии