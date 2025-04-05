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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мойес о том, что Тарковски получил пожелания смерти после удара шипами в голень Мак Аллистера: «Это неприемлемо ни в какой сфере жизни. После повтора кажется, что подкат был немного безрассудным»

За удар шипами в голень Алексиса Мак Аллистера в матче АПЛ с «Ливерпулем» (0:1) капитан «Эвертона» получил желтую карточку.

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