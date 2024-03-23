В "Крокусе" среди зрителей были калужане

22 марта, в день чудовищного теракта в "Крокус Сити Холле", среди зрителей были и калужане. Руководитель "Автоколонны" из города Кирова Калужской области рассказал в соцсетях, что получил в подарок на День рождения от своей возлюбленной билеты на концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром в "Крокус".