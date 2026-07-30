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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чагров согласен, что Сафонов – лучший российский вратарь сейчас: «Глупо это отрицать. Своей игрой Матвей доказал, что все возможно»

Вратарь « Ротора » Никита Чагров  высказался о голкипере « ПСЖ » и сборной России Матвее Сафонове. – Матвей Сафонов – «номер один» среди российских голкиперов прямо сейчас?  – Да, и глупо будет это отрицать.

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