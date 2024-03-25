Какие выводы напрашиваются после открытия второго фронта в Центрально-чернозёмном районе

Украина открыла второй фронт в Белгородской, Курской и отчасти Брянской областях. Причём территории не только обстреливаются, но с некоторых пор и подвергаются нападениям моторизованных частей ВСУ с примазавшимися к ним так называемыми «РДК»*, «ЛСР»* и батальоном «Сибирь»*.
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