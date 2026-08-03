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Татар-информ

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ISU не будет ограничивать российских фигуристов в общении со СМИ

ISU не будет ограничивать российских фигуристов в общении со СМИ

Фото: "Ангелы Плющенко" ISU не будет ограничивать российских фигуристов в общении со СМИ Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским фигуристам, выступающим в нейтральном статусе, общаться со СМИ на равных условиях.

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