Фото: "Ангелы Плющенко" ISU не будет ограничивать российских фигуристов в общении со СМИ Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским фигуристам, выступающим в нейтральном статусе, общаться со СМИ на равных условиях.
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