Новые споркомплексы и стадионы строят в Карагандинской области

В районе Голубых Прудов Караганды будет создан спортивный кластер на площади 67 гектаров. Здесь планируется строительство крытого стадиона на 10 тысяч мест и универсального спортивного комплекса с бассейном, доступного и людям с ограниченными возможностями.
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