ВАЗ-2108 тоже может «унизить» иномарку, но нужен глубокий тюнинг

Автомобили марки «Жигули» в Советском Союзе считались почти спортивными. Несмотря на малолитражные двигатели, они с начала своего появления легко «уделывали» с места не только «Москвичи» и «Запорожцы», но и «Волги».
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