Депутат гордумы Челябинска останется в СИЗО

Депутат Челябинской городской Думы снова не смог оспорить решение суда о заключении под стражу. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, областной суд отказал в изменении меры пресечения депутату Виталию Паутову и директору коммерческой организации, обвиняемым в посредничестве в передаче взятки.