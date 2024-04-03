Депутат гордумы Челябинска останется в СИЗО

Депутат Челябинской городской Думы снова не смог оспорить решение суда о заключении под стражу. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, областной суд отказал в изменении меры пресечения депутату Виталию Паутову и директору коммерческой организации, обвиняемым в посредничестве в передаче взятки.
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