«Помалкивать и помогать чем можешь»: Апти Алаудинов обратился к мужчинам Курской области, которые не пошли на фронт

Алаудинов прав на 100%. Это он еще сдержался в выражениях. Родину кто должен защищать !? Это не только курчан касается, но и ДНРовских мужчин. А то уже по стране рассосались, сидят , ждут , когда НАШИ победят !

Тамара Султангареева

Если бы изначально не разворовали деньги, выделенные на постройку оборонительных укреплений на границе, а сделали всё добросовестно, враги не натащили бы столько ресурсов. Деньги выделили, не проконтролировали. Идёт война, а граница на распашку: никакой местной самообороны, ни беспилотников разведывательных. Герасимов обещал за три дня, до конца недели выкинуть врага, не вышло. Не в курсе, значит, был генерал, что творилось на границе. Жили спокойно. А чего волноваться, там же "дружественный братский народ" по ту сторону. В результате: убитые, растерзанные пытками, изнасилованные мирные люди. Тысяча, если не больше, угнаны в плен. Разгромленные дома, селения. И огромные деньги на компенсации и т.д. А ещё надо будет всё восстанавливать. Что это? Разгильдяйство, беспечность, вседозволенность, открытое вредительство? Дорого нам всё это обходится. Кто-то допустил, а кто-то теперь гибнет, исправляя чужую беспечность и ошибки. А Апти Алаудинов прав.