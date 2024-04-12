ФНС в 2023 году выявила в 4,6 раз больше нарушений валютного законодательства

Федеральная налоговая служба (ФНС) в прошлом году выявила 74,4 тысяч нарушений валютного законодательства, что в 4,6 раза больше, чем годом ранее, пишет РБК со ссылкой на презентацию ФНС об итогах работы службы за 2023 год.