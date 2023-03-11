«Осимхен – зверь. Он будет играть за такие клубы, как «Реал». Не знаю, выиграет ли он «Золотой мяч», но много раз станет лучшим бомбардиром». Тренер Нигерии Пезейру о форварде

Главный тренер сборной Нигерии уверен, что Виктор Осимхен будет играть за клубы уровня «Реала». – Бывший тренер сборной Нигерии Рор сказал, что через 2-3 года он [Осимхен] может выиграть «Золотой мяч».
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