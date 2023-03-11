Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

103 подписчика

«Осимхен – зверь. Он будет играть за такие клубы, как «Реал». Не знаю, выиграет ли он «Золотой мяч», но много раз станет лучшим бомбардиром». Тренер Нигерии Пезейру о форварде

«Осимхен – зверь. Он будет играть за такие клубы, как «Реал». Не знаю, выиграет ли он «Золотой мяч», но много раз станет лучшим бомбардиром». Тренер Нигерии Пезейру о форварде

Главный тренер сборной Нигерии уверен, что Виктор Осимхен будет играть за клубы уровня «Реала».  – Бывший тренер сборной Нигерии Рор сказал, что через 2-3 года он [Осимхен] может выиграть «Золотой мяч».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх