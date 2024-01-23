Белая книга: Китай внес активный вклад в региональную и глобальную безопасность и стабильность

Пекин, 23 января /Синьхуа/ -- Китай ведет антитеррористическую работу в соответствии с законом, повысил чувство безопасности у населения, защитил национальную безопасность и внес активный вклад в региональную и глобальную безопасность и стабильность, говорится в Белой книге, опубликованной Пресс-канцелярией Госсовета КНР во вторник.