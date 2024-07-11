Бастрыкин требует привлечь к ответственности тюменского застройщика

Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу жительницы Тюмени, которой застройщик предлагает маленькую компенсацию взамен ее квартиры, а также пытается признать их дом аварийным, чтобы выселить.
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