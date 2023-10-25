В США рассказали о расстреле американского спецназа в Газе

REUTERS/Shadi Tabatibi В Газе был расстрелян отряд американских и израильских спецназовцев. Соответствующее заявление сделал экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Такеру Карлсону в соцсети Х.
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