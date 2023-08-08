Торонто (ATP). 2-й круг. Рууд поборется с Лехечкой

Сетка турнира здесь. National Bank Open Presented by Rogers Торонто, Канада 7 – 13 августа 2023 ATP Masters 1000 Призовой фонд – 6 600 000 долларов Открытые корты, хард Второй круг Иржи Лехечка (Чехия) Каспер Рууд (Норвегия) Дата проведения 9 августа, 03.
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