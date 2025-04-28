В Крыму более 70% школьников уходят в учреждения среднего образования после девятого класса

Понедельник, 28 апреля. «Крым 24».В Крыму более 70% школьников, которые окончили девятый класс, идут учиться в учреждения среднего профессионального образования, так как престиж этих учебных заведений в регионе растёт.
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