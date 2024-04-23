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Риттер: армия России адаптируется к поставкам любого нового оружия ВСУ

Риттер: армия России адаптируется к поставкам любого нового оружия ВСУ

МОСКВА, 23 апреля, ФедералПресс. Передача дальнобойных ракет ATACMS Украине не изменит ее положение, поскольку российские войска способны адаптироваться к новым условиям, считает американский военный разведчик в отставке Скотт Риттер.

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