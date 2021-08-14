Газета.ru

5 967 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Кузнецов
    О, нашли способ неконтролируемого голосования)Представители тор...
  • Александр Самбур
    вот на хер они нужны то ?эт как великГубернатор Мурман...
  • Владимир Соловьев
    Америка никогда не была страной с рыночной экономикой. Это страна всегда "зарабатывала" разбоем и спекуляцией!Минторг США готов...

МВД хочет изменить билеты по "теории" при сдаче на права

МВД хочет изменить билеты по "теории" при сдаче на права

Министерство внутренних дел России планирует проработать вопрос корректировки экзаменационных билетов в теоретической части экзамена на права, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главка МВД по обеспечению безопасности дорожного движения.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх