МВД хочет изменить билеты по "теории" при сдаче на права

Министерство внутренних дел России планирует проработать вопрос корректировки экзаменационных билетов в теоретической части экзамена на права, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главка МВД по обеспечению безопасности дорожного движения.
Министерство внутренних дел России планирует проработать вопрос корректировки экзаменационных билетов в теоретической части экзамена на права, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главка МВД по обеспечению безопасности дорожного движения.
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