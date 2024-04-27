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Гюлер о «Реале»: «Я в лучшем клубе мира. Работаю не только над физикой, но и над менталитетом»

Хавбек мадридцев заявил об этом после матча Ла Лиги с «Сосьедадом» (1:0), где он отметился голом. «Я в лучшем клубе мира и очень счастлив.

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