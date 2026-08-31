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Царьград

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Администрация Нижнекамска обещает восстановить дом за полтора месяца

Администрация Нижнекамска обещает восстановить дом за полтора месяца

10 августа в Нижнекамске дом пострадал от атаки БПЛА. Завершение восстановительных работ планируется за полтора месяца, сообщила мэрия.

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