Россия исчерпала резерв рабочей силы

Преодолеть кадровый дефицит в России можно прежде всего за счет роста производительности труда и перераспределения работников, считают аналитики Центра макроэкономических исследований Сбера.
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