Российские юниорские и молодежные команды допущены к международным соревнованиям по стрельбе из лука

Об этом сообщил президент Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев. «На исполкоме международной федерации стрельбы из лука (World Archery) было принято решение, что в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета наши юниорские, молодежные и кадетские команды с 2025 года официально допущены к участию в международных соревнованиях под нейтральным флагом.