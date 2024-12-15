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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Российские юниорские и молодежные команды допущены к международным соревнованиям по стрельбе из лука

Об этом сообщил президент Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев.  «На исполкоме международной федерации стрельбы из лука (World Archery) было принято решение, что в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета наши юниорские, молодежные и кадетские команды с 2025 года официально допущены к участию в международных соревнованиях под нейтральным флагом.

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