Путин и Трамп договорились продолжить обмены заключенными

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре договорились продолжить работу по решению гуманитарных вопросов, включая обмены задержанными и осужденными.
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