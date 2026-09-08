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ТАСС

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Путин и Трамп договорились продолжить обмены заключенными

Путин и Трамп договорились продолжить обмены заключенными

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре договорились продолжить работу по решению гуманитарных вопросов, включая обмены задержанными и осужденными.

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