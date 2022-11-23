Uspei.com

14 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Oблезов
    Не пора ли прикрыть бизнес этого хитрожопого индуса в России ?Жена  крутит  делишки в нашей стране, а мы опять ни хре...Представитель пре...
  • Степан Капуста
    Ага, давайте, эстонцы, меняйте русских на украинцев. А русские пусть переезжают в Россию.Для продления ста...
  • Vsevolod
    “на дурачков нельзя обижаться”. На них не обижаться надо, а бить нещадно, пока не поумнеют. А если не поумнеют, то ещ...“Глупый мальчик и...

Кулеба: у Европы нет ни морального, ни политического права уставать от помощи Украине

Кулеба: у Европы нет ни морального, ни политического права уставать от помощи Украине

Европа не имеет ни морального, ни политического права уставать помогать киевскому режиму. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе онлайн-брифинга, сообщает газета Die Zeit.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх