Выходные на фоне нестабильности: что ожидать от новогодних праздников 2024-2025? Юлия ЧелкановаСогласно последним изменениям, россияне смогут наслаждаться новогодними каникулами с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.
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