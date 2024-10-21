Ошибка Генштаба. Ответить за Курщину должны генералы. Подоляка о ВСУ и русских героях

Владимир Соловьев

Генералы воевать не умеют, но с ними пошли воевать. В МВД половина сотрудников разбежались и некому ловить преступников, а в Россию подкинули огалтелый криминал из Таджикистана, а предсовфеда говорит, что мигранты - это хорошо! А кто же командует российским силовым блоком?!