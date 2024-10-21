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Позитив для оптимистов

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Ошибка Генштаба. Ответить за Курщину должны генералы. Подоляка о ВСУ и русских героях

Ошибка Генштаба. Ответить за Курщину должны генералы. Подоляка о ВСУ и русских героях

Фото: Freepik.com Со временем, всё в вопросе наката на Курскую область будет расставлено по местам.

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Комментарии
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ПавелЗзаварзин
Подоляка, как Ванга - свистит как соловей...
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5 час.
Владимир Соловьев
Генералы воевать не умеют, но с ними пошли воевать. В МВД половина сотрудников разбежались и некому ловить преступников, а в Россию подкинули огалтелый криминал  из Таджикистана, а предсовфеда говорит, что мигранты - это хорошо! А кто же командует российским силовым блоком?!
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5 час.
Ли
Людмила ивановна
Это не ошибка генштаба, а откровенное предательство.
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2 час.

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