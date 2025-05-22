Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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На Украине убивают солдат, вернувшихся из плена — Алаудинов

Стало известно, что заградительные отряды ВСУ убивают украинских солдат, возвращающихся из плена. «Заградотряды, что у них есть, и они убивают их, если они возвращаются домой, это говорят сами пленные, которые у нас есть, пленные, которых взяли разные подразделения Минобороны», — рассказал ТАСС замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Минобороны РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

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