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ВК Пресс

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Хотели как лучше… А получилось курам на смех

Хотели как лучше… А получилось курам на смех

Вот и постановление Правительства РФ № 550, наделавшее много шума, из этой же серии. В народе его по-разному окрестили, чаще всего встречается словосочетание «куриный закон», который вступил в силу две недели назад.

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