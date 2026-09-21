Хотели как лучше… А получилось курам на смех

Вот и постановление Правительства РФ № 550, наделавшее много шума, из этой же серии. В народе его по-разному окрестили, чаще всего встречается словосочетание «куриный закон», который вступил в силу две недели назад.
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