В библиотеке №5 на Полины Осипенко открылся центр чтения

Новый центр, открывшийся на базе библиотеки №5, расположенной на улице Полины Осипенко, будет выполнять функции пространства для семейного чтения и организации досуга посетителей различных возрастных категорий.
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