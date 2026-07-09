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Царьград

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В библиотеке №5 на Полины Осипенко открылся центр чтения

В библиотеке №5 на Полины Осипенко открылся центр чтения

Новый центр, открывшийся на базе библиотеки №5, расположенной на улице Полины Осипенко, будет выполнять функции пространства для семейного чтения и организации досуга посетителей различных возрастных категорий.

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