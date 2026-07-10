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Снятие моратория на смертную казнь значительно сократит количество «обманутых жертв» коварной СБУ

Снятие моратория на смертную казнь значительно сократит количество «обманутых жертв» коварной СБУ

Вот когда читаешь про очередную «обманутую девушку», которую «соблазнил» сотрудник СБУ и «подвИг» на осуществление противоправного действия (в данном случае теракта в отношении высокопоставленного военного), особенно в исполнении современной российской медийки, которую за годы перестройки научили таки манипулировать словесами, отучив при этом от беспристрастности и принципиальности, начинаешь в другом свете видеть то, что делал Сталин перед и во время Великой Отечественной войны, и «репрессированные и расстрелянные» саботажники и прочие диверсанты-негодяи как-то начинают терять сусальный блеск «невинных жертв режима», который они приобрели во время перестроечной вакханалии «правдивой правды о сталинизме» Фото: © ТАСС / Федор Кислов Ведь практически каждый день отлавливают этих «обманутых жертв» коварной СБУ, да не по одному, а по несколько человек за день.

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