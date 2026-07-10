Снятие моратория на смертную казнь значительно сократит количество «обманутых жертв» коварной СБУ

Вот когда читаешь про очередную «обманутую девушку», которую «соблазнил» сотрудник СБУ и «подвИг» на осуществление противоправного действия (в данном случае теракта в отношении высокопоставленного военного), особенно в исполнении современной российской медийки, которую за годы перестройки научили таки манипулировать словесами, отучив при этом от беспристрастности и принципиальности, начинаешь в другом свете видеть то, что делал Сталин перед и во время Великой Отечественной войны, и «репрессированные и расстрелянные» саботажники и прочие диверсанты-негодяи как-то начинают терять сусальный блеск «невинных жертв режима», который они приобрели во время перестроечной вакханалии «правдивой правды о сталинизме» Фото: © ТАСС / Федор Кислов Ведь практически каждый день отлавливают этих «обманутых жертв» коварной СБУ, да не по одному, а по несколько человек за день.