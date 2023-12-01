Охлобыстин отказался идти на интервью к Дудю*

Иван Охлобыстин — не только популярный актер, режиссер, сценарист и писатель, но и человек, который готов открыто высказывать свои мысли на самые сложные темы и отвечать на неприятные вопросы, не стесняясь привлечь гнев сторонников «новой этики».
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