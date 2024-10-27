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Петербургский дневник

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Александр Ваймер вручил школьникам Курортного района первые паспорта

Александр Ваймер вручил школьникам Курортного района первые паспорта

Церемонию приурочили ко Дню народного единства В преддверии праздника свой первый и самый важный документ ученики школы №556 Курортного района Петербурга получили из рук председателя Законодательного собрания Александра Ваймера и заместителя председателя муниципального совета города Сестрорецка Владимира Матвеева.

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