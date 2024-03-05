Актриса Полина Максимова заявила, что преодолела страх высоты на съемках

Актриса Полина Максимова призналась в беседе с NEWS.ru, что она больше всего боится высоты. Максимова рассказала, что ей пришлось преодолевать страх на съемках фильма Ильи Фарфеля "Адам и Ева" Артистке пришлось побороть фобию, сидя на памятнике "Рабочий и колхозница".