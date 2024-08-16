Они брали Урожайное: как обучают морпехов в зоне спецоперации

Одна из главных целей боевой подготовки — предоставить подразделению возможность максимально эффективно использовать совокупность всех сведений, приемов и навыков, необходимых для выполнения боевой задачи.
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